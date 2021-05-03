Директор селижаровской школы: прививка поможет остановить распространение коронавируса

Директор средней общеобразовательной школы № 1 поселка Селижарово Ирина Мумаева считает, что необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции очевидна.

«Чтобы победить коронавирус, нужно сделать прививку. Все страшные эпидемии чумы, холеры, брюшного тифа и других инфекций побеждены сегодня только благодаря вакцинации. Удивляюсь, когда люди не боятся горстями есть таблетки, которые прописал им не врач, а «доктор Интернет», идут на всевозможные авантюры со своим здоровьем, но боятся вакцинироваться. Вспомните, сколько людей умерло в стране и в нашем округе от коронавируса за прошедший год. Если бы им можно было задать сейчас вопрос «Вакцина или смерть?», не трудно предположить, что они выбрали бы вакцину. Я решила вакцинироваться потому, что не хочу быть источником «заразы» для своих родных и близких, коллег, учеников. Тот, кто привит, исключается из цепочки заражений. Чем больше привитых, тем меньше возможности будет распространяться вирусу. Прививку от коронавирусной инфекции сделали также моя сестра и 79-летняя мама», – сказала Ирина Мумаева.

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 10 900 доз. Всего на данный момент прививку сделали 53 620 человек – это 80,3% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 4 марта, вакцинировались 897 человек. В федеральный регистр внесена информация о 50 353 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.