Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО «Русские Фонды» Сергеем Васильевым реализацию в Тверской области новых инвестиционных проектов

Реализацию новых проектов в агропромышленном комплексе и туристической индустрии Тверской области обсудил Губернатор Игорь Руденя с генеральным директором АО «Русские Фонды» Сергеем Васильевым.

«Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Главным приоритетом в нашей работе является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Игорь Руденя.

Сергей Васильев рассказал о планах по реализации двух проектов в сфере птицеводства. Один из них предполагает создание в селе Медное селекционно-генетического центра птицеводства. Второй - птицеводческого комплекса в Кимрском районе. Кроме того, обсуждается сотрудничество с растениеводами региона.

Еще одной темой встречи стала реализация инвестиционного проекта по созданию туристической инфраструктуры Усадьбы Степановское-Волосово Зубцовского района. На территории объекта продолжаются реставрационные работы, в ближайших планах – открытие нового выставочно-культурного пространства. В 2022 году предполагается начать строительство гостиничного комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области