Губернатор Игорь Руденя в преддверии Международного женского дня наградил жительниц Верхневолжья

5 марта, в преддверии Международного женского дня, Губернатор Игорь Руденя вручил жительницам Верхневолжья государственные и региональные награды.

«Развитие Верхневолжья и всей нашей страны не может идти без вас, наших замечательных женщин. Мы восхищаемся душевной чистотой святых благоверных княгинь Ксении Тверской, Анны Кашинской, Иулиании Новоторжской. Преклоняемся перед подвигами сестры милосердия Екатерины Бакуниной, героинь Великой Отечественной войны Лизы Чайкиной и Тамары Ильиной. Высоко ценим достижения Героев Социалистического труда Валентины Гагановой, Евдокии Сапуновой и многих тружениц тверской земли. И сегодня, благодаря вам, женщинам, Верхневолжье по-прежнему славится традицией делать добро. Это огромная любовь и уважение к людям, забота о своих семьях и Родине», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – именно по такому принципу живут и трудятся участницы церемонии, удостоенные высоких государственных и региональных наград.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена ведущий инженер отдела территориального дорожного фонда Тверской области Галина Хапова, которая более 40 лет посвятила развитию дорожной сферы.

«Благодарю за оценку моего труда Президента Владимира Путина, Губернатора Игоря Руденю. Я также благодарна своим коллегам-дорожникам, которые передавали свой опыт, учили и помогали. Эту награду я буду расценивать как общую с ними», – сказала Галина Хапова.

Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоена председатель колхоза «Сознательный» Зубцовского района Надежда Лутенко. Благодаря её активной работе колхоз входит в 30 лучших хозяйств области.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей неврологическим отделением № 2, врачу-неврологу городской больницы № 7 Галине Лапиной. Ее стаж работы в отрасли – 44 года.

Столько же лет посвятила своей деятельности старший научный сотрудник исторического отдела Тверского государственного объединенного музея Валентина Глафирова, которой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Благодарность Президента РФ объявлена председателю Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ларисе Щербаковой.

Почетный знак Тверской области «Слава матери» Игорь Руденя вручил жительнице поселка Рамешки Марине Бобровой, воспитывающей пятерых детей.

«Для меня эта награда – знак уважения со стороны областного Правительства и государства. Сейчас ощущаем большую поддержку многодетных семей. Нам помогли приобрести автомобиль, предоставили бесплатно форму для детей. Я получила маткапитал, выплачиваются хорошие пособия. Мне кажется, никогда за всю историю страны не было такой поддержки многодетным родителям и семьям с детьми», – подчеркнула Марина Боброва.

Звание «Почетный журналист Тверской области» присвоено главному редактору газеты «Старицкий вестник» Светлане Михайловской, которая без малого 50 лет отдала любимому делу. Такого же звания удостоена директор рекламного агентства «Антураж» из Ржева Елена Серякова.

Почетными работниками здравоохранения Тверской области стали заведующая стационаром дневного пребывания, врач-терапевт тверской больницы № 1 имени В.В. Успенского Наталья Дементьева, главная медицинская сестра Кимрской стоматологической поликлиники Татьяна Тунцова.

Звания «Почетный работник муниципальной службы Тверской области» удостоена глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.

Игорь Руденя также поздравил жительниц Верхневолжья, которым присвоены почетные региональные звания в отраслях культуры и искусства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты населения.

Знака Губернатора «Во благо земли Тверской» удостоена заместитель директора Тверского городского музейно-выставочного центра Инесса Петрова. Почетных грамот и благодарностей главы региона – представительницы сфер культуры, сельского хозяйства, промышленности, спорта, сотрудницы МЧС и МВД.

Пресс-служба Правительства Тверской области