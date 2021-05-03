Губернатор Игорь Руденя поздравил участниц волонтёрского движения с приближающимся Международным женским днём

5 марта Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с волонтерами акции взаимопомощи «МыВместе». Глава региона поздравил участниц волонтёрского движения с приближающимся Международным женским днем.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и поблагодарить за огромную работу, которую вы проделали в период пандемии. Это оценили все жители Тверской области», - отметил Игорь Руденя.

В марте исполнился ровно год с момента объединения добровольцев Всероссийской акции «МыВместе». За это время волонтёры оказали помощь тысячам жителей тверского региона. Во время пандемии коронавирусной инфекции они доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости маломобильным гражданами и пожилым жителям региона, находящимся на самоизоляции.

Всего за время работы регионального штаба волонтерами обработано свыше 50 тыс. заявок, поданных на «горячую линию», предоставлено 40 тыс. продуктовых наборов пожилым людям и более 14 тыс. - многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Волонтёры - медики помогали с развёртыванием инфекционных госпиталей, работали на «горячих линиях» регионального Министерства здравоохранения, передавали новогодние подарки детям медиков, работающих в «красной зоне», участвовали в донорских акциях.

«Задачи, которые нам приходилось решать – это опыт, которого до этого ни у кого из нас не было, это очень ценный опыт по консолидации усилий на благо нашего региона», - сказала Юлия Саранова, директор фонда городского развития «Фонд Твери».

На встрече волонтёры рассказали главе региона о том, что подвигло их прийти в добровольчество, о реализуемых в настоящее время инициативах, прозвучала идея создания в регионе музея медицинского волонтерства.

Губернатор подчеркнул: Правительство региона готово оказать поддержку в реализации перспективных проектов в сфере добровольчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области