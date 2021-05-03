В музее у мемориала Советскому солдату представлены боевые награды военного летчика, участника Ржевской битвы Алексея Никифоровича Рапоты

В филиале Музея Победы - Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области открылась новая выставка. В павильоне представлены боевые ордена и награды военного летчика, участника Ржевской битвы Алексея Никифоровича Рапоты.

Награды были переданы на вечное хранение Музею Победы его сыном, госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

«Попав в 19 лет на фронт, отец добросовестно исполнил свой долг перед Родиной и павшими товарищами. То, что он видел на Ржевской земле, произвело на него огромное впечатление. Он всегда со слезами на глазах вспоминал о том, каково было пехоте воевать», – рассказал Григорий Рапота.

На Ржевском выступе, в ожесточенных боях Алексей Никифорович совершал по 5-6 вылетов за ночь в составе полка ночных бомбардировщиков. Там же он получил свои первые боевые награды – орден Красного Знамени, в июне 1942-го, и орден Красной Звезды, в сентябре 1942-го.

Посетители экспозиции увидят более 30 орденов и медалей, а также орденские книжки, наградные листы и другие документы из личного дела генерал-майора авиации Алексея Рапоты.

3 марта 2021 года у Ржевского мемориала Советскому солдату прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 78-летию освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. Впервые знаковую дату жители и гости ржевской земли отметили у мемориала, открытого в год 75-летия Великой Победы.

Цветы к мемориалу возложил Губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Евгением Михайлович Шелеховым и Ларисой Ивановной Молчановой.

«Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев, – сказал Игорь Руденя. – Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков».

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

Пресс-служба Правительства Тверской области