Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 135 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 31 918 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 186 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 53 620 жителей региона, за последние сутки – 897 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 597 844, в том числе за последние сутки их проведено 2523.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 34 418 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1853 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
647 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 10 978
Конаковский район 2378
Вышневолоцкий городской округ 1938
Ржев 1889
Торжок 1519
Кимры 1434
Калининский район 1429
Бологовский район 933
Лихославльский район 767
Бежецкий район 743
Нелидовский городской округ 724
Осташковский городской округ 735
Старицкий район 681
Кашинский городской округ 663
Торопецкий район 659
Калязинский район 641
Весьегонский муниципальный округ 549
Максатихинский район 551
Андреапольский муниципальный округ 492
Торжокский район 444
Кувшиновский район 396
Зубцовский район 343
Спировский район 338
Западнодвинский муниципальный округ 335
Оленинский муниципальный округ 317
Рамешковский район 298
Ржевский район 271
Селижаровский муниципальный округ 257
Кимрский район 222
ЗАТО Озёрный 209
Фировский район 193
Краснохолмский муниципальный округ 165
Бельский район 153
Лесной муниципальный округ 147
Кесовогорский район 137
Сонковский район 124
Жарковский район 98
Пеновский муниципальный округ 91
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 71
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области