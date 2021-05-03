ЮБИЛЕЙ В КАНУН ПРАЗДНИКА

Ровно сорок лет назад, перед самым Международным женским днем, 5 марта 1981 года гостеприимно распахнулись двери нового детского сада № 12 с поэтичным и милым названием - «Журавушка». Коллектив этого учреждения дошкольного образования, как, впрочем, и других детcких садов Конаковского района – женский. Поэтому, пользуясь таким прекрасным поводом, мы поздравляем в лице педагогического коллектива «Журавушки» всех женщин Конаковского района!

С праздником весны, красоты и любви вас, милые и трудолюбивые наши женщины!

(Рассказ о детском саде «Журавушка» читайте на 10-й стр.).