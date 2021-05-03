Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот первый весенний праздник наполняет наши сердца любовью и теплотой к нашим мамам, бабушкам, жёнам, дочерям, сёстрам и коллегам.

Мы благодарим вас за подаренную жизнь и воспитание детей, за уют в доме и крепкие, дружные семьи, за поддержку и понимание. Вы бережёте и передаёте новым поколениям нравственные, духовные и культурные традиции нашего народа. Сохраняете вечные человеческие ценности, олицетворяя любовь, отзывчивость и великодушие.

Вы ярко проявляете себя в любой сфере, достигаете успехов в работе, учёбе и общественной деятельности, при этом остаётесь женственными и очаровательными. Мы благодарны вам за неустанный труд, за заботу о близких и сердечную теплоту. Вы всегда занимаете и будете занимать главное место в нашей жизни. Желаю вам здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть каждый день будет теплым и радостным! Будьте любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и радости в жизни, внимания и поддержки близких вам людей. Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает ваши сердца!

Светлана Максимова, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

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Милые женщины!

Поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем!

В этот праздничный день мамы, бабушки, сестры, дочери услышат в свой адрес много теплых слов и поздравлений, искренних признаний в любви, выражений сердечной благодарности. Мы ценим ваши трудолюбие, терпение, ответственность, умение быть незаменимыми. Стремление к гармонии, доброта и человечность, высокие нравственные идеалы – лучшие качества россиянок, заложенные глубокими духовными традициями нашей страны.

В свое время одним из главных прав, за которые боролись женщины, было право избирать и быть избранными в представительные органы власти.

Сегодня немало женщин активно и успешно работают в органах законодательной власти, со всей ответственностью представляют интересы своих избирателей. Благодаря вам в Тверской области создана необходимая нормативная правовая база, позволяющая комплексно заниматься вопросами материнства, детства, охраны здоровья и защиты прав детей.

В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, любви и согласия в семьях, успешной реализации жизненных планов. Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми, красивыми, полными сил и жизненной энергии. Пусть каждый ваш день будет наполнен счастьем, радостью, теплом родных и близких. С праздником!

С.А.ГОЛУБЕВ, председатель

Законодательного собрания Тверской области.

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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Замечательно, что в начале весны отмечается праздник красоты, наполненный душевным теплом. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших свершений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления от президиума Конаковского районного совета ветеранов с Международным женским днем. Именно с женщиной связаны такие жизненные понятия, как семья, любовь, домашний уют. Оставайтесь мудрыми и терпеливыми хранительницами очага, добрыми и заботливыми мамами и бабушками. Пусть весеннее тепло этого праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, подарит радость от общения с друзьями и близкими. Желаем вам крепкого здоровья, настроения, всего самого доброго, берегите себя.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.