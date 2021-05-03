ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ – ВАЖНО!

В Конаковской ЦРБ продолжается

вакцинация всех желающих от COVID-19.

Сразу после появления коронавируса ученые всего мира начали искать не только лекарство, но и разрабатывать вакцину. Сравнительно недавно в России появился новейший состав «Спутник V». Это первая вакцина от коронавируса в Конаковском районе и во всем мире, которая официально зарегистрирована.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по повышению доступности вакцинации для населения Тверской области.

В Конаковскую ЦРБ первая партия вакцины поступила 22 января, массовая бесплатная вакцинация началась с 23 января. Вакцина поступает регулярно, её замораживают, и нужное количество поступает в прививочный кабинет в размороженном виде. За день вакцинируют чуть более 100 человек. На 1 марта первый этап вакцинации получили 1414 человек, 685 уже вакцинировались повторно. Более 60 процентов из них – люди пенсионного возраста.

На сегодняшний день вакцинирование от COVID-19 – это самый эффективный способ защиты от новой коронавирусной инфекции. Глубокие исследования показали безопасность препарата «Спутник V» для человека. Перед началом массовой вакцинации было проведено тестирование на 40 000 добровольцев. Уже после первого этапа введения вакцины в организме начинает образовываться естественная иммунная защита против коронавируса. «Спутник V» входит в десятку лучших кандидатов для профилактики коронавируса во Всемирной организации здравоохранения. Бесплатная прививка вакциной «Спутник V» должна остановить массовость заражений.

ВНИМАНИЕ!

На вакцинацию можно предварительно записаться по тел. 4-28-80 и прийти в 73 кабинет поликлиники ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ» (улица Энергетиков, 32-Б).

Помните!

Решение о вакцинировании каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья: с прививкой они ниже, чем с COVID-19. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцины.