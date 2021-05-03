ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Пятилетка Рудени

Что изменилось в Верхневолжье

Второго марта исполнилось пять лет с даты, когда Игорь Руденя возглавил тверской регион. Для Верхневолжья это время связано с большими переменами в принципах управления территорией.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

«Все возможное сделаю и, надеюсь, невозможное», – такое обещание Игорь Руденя дал Президенту России Владимиру Путину в 2016 году при обсуждении планов развития Тверской области. Надо отметить, слово свое губернатор держит. Многие проекты, реализованные за последние годы, казались фантастическими, прежде за них никто на брался, а сейчас сложно представить, как без них обходились.

Самый яркий пример – это, конечно, дороги. Их качество за пять лет значительно улучшилось, протяженность отремонтированных трасс многократно возросла. Всего несколько цифр: по сравнению с показателями 2016 года, в 2020-м объем дорожных работ в регионе увеличился в 3,5 раза и за год составил 543 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения (в 2016-м было 155 км). А всего за последние четыре года в Тверской области приведено в нормативное состояние порядка 1900 км магистралей. Акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, а также тех дорогах, которые связывают Тверскую область с другими регионами. В 2021-2023 годах планируется привести в порядок еще 2500 км. Причем Игорь Руденя поставил задачу «лечить» трассы не маленькими заплатками, а большими участками, используя высококачественные материалы и современные технологии. Тверской стандарт дорог с «московским» асфальтом и увеличенной гарантийной ответственностью подрядчиков – это уже реальность.

Хозяйский подход внедряется и в жилищно-коммунальном комплексе. Игорь Руденя считает, что объекты критической инфраструктуры, к которым относятся, в том числе, системы тепло- и водоснабжения, организация вывоза твердых коммунальных отходов, должны находиться под контролем государства. Это позволяет добиваться эффективного вложения средств в развитие сетей, снижения количества крупных аварий, а также обеспечивать стабильные тарифы на коммунальные услуги.

По такому же принципу в регионе начинает внедряться новая модель пассажирских перевозок. Губернатор Игорь Руденя добился, чтобы наш регион первым получил федеральную поддержку на этот проект. В Твери и Калининском районе общественный транспорт преобразился кардинальным образом. Вместо засилья грязных маршруток, которые зачастую выходили на дороги в неисправном состоянии, с не имеющими водительских прав нелегальными мигрантами за рулем, теперь здесь современные низкопольные автобусы, высокий уровень безопасности, единый тариф, льготные проездные, удобные формы оплаты. Этот опыт признан удачным и рекомендован к использованию в других регионах страны. А самое главное – новая транспортная модель будет и дальше внедряться в муниципальных образованиях Верхневолжья.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

У каждой эпохи свои приоритеты. В послевоенное время восстанавливалось народное хозяйство. В 1990-е годы выстраивались принципы рыночной экономики. В начале 2000-х, после «шоковой терапии» страна начала выходить на траекторию развития промышленности, сельского хозяйства, роста социального благополучия, укрепления авторитета на международной арене. Для руководителей субъектов на каждом из этих этапов стояли свои задачи.

Период, на которое приходится руководство Игоря Рудени тверским регионом, в значительной степени определяется решением сложных вопросов демографии и народосбережения. Не случайно сохранение традиционных семейных ценностей, поддержка семей с детьми сегодня является центральным пунктом региональной политики.

По инициативе Игоря Рудени только за последнее время было введено сразу несколько новых мер поддержки многодетных. Это и подарочные наборы новорожденным, и субсидии на приобретение транспортного средства (вместе с освобождением от уплаты транспортного налога), и обеспечение школьной формой учеников 1-5-х классов. Для тех, кто работает на селе, проводится конкурс «Лучшее семейное подворье», его победители получают солидные призы: автомобили, наборы инструментов и бытовой техники. Выплачивается денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Учрежден региональный почётный знак «Слава отца»…

Добиться улучшения демографических показателей за короткое время очень сложно. Но признаки хороших перемен уже есть. За 2020 год в Тверской области более чем на 1000 увеличилось количество больших семей, сейчас их более 13,2 тысячи. В основном – за счет рождения третьих детей.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

Пятилетие – это не только повод для подведения итогов, но и возможность посмотреть на перспективы развития региона. А они действительно за это время появились.

В Верхневолжье стартует новый этап газификации. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона. Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа. В целом предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для газификации 42 населённых пунктов. Запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. Это прорывной проект, который позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность отдельных территорий и региона в целом, а главное – улучшить качество жизни десятков тысяч жителей.

Создаются и развиваются новые промышленные парки – в Твери, Эммаусе, Кувшинове. Есть планы по созданию инвестиционных площадок в Кимрском и Бологовском районах. В горизонте до 2029 года партнерами региона заявлен объем инвестиций в 145 млрд рублей. Это более 15 тысяч новых рабочих мест.

Строительство Западного моста в Твери, нового комплекса Детской областной клинической больницы, новых школ, детских садов, масштабная кампания по ремонту центральных районных больниц и возведению фельдшерско-акушерских пунктов… Эти и многие другие планы уже проработаны в областном правительстве в тесном контакте губернатора с федеральными министрами, руководителями госкорпораций, которые уже считают Тверскую область территорией развития и успешных проектов.

ИСПЫТАНИЕ КОВИДОМ

И для семей, и для экономики региона пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим испытанием. Проверку на прочность в это непростое время прошла и управленческая система, выстроенная в Верхневолжье. Перед губернатором стояла непростая задача: с одной стороны, необходимо защитить жизнь и здоровье жителей, с другой – сохранить работоспособность тверских предприятий и организаций. Этого баланса удалось достичь: уровень открытости тверской экономики не опускался ниже отметки в 90%, в том числе, за счет четкого взаимодействия власти и бизнеса по организации мер санитарно-эпидемиологической безопасности на производственных и торговых объектах, в сфере услуг.

Положительный эффект дали и оперативные меры по поддержке бизнеса: программа Фонда развития промышленности «Оборотный капитал», льготные займы Фонда содействия предпринимательству, активная работа центра «Мой бизнес» позволили, в целом, сохранить финансовую устойчивость предприятий и рабочие места.

Сейчас реализуется новая задача – массовая вакцинация населения от COVID-19. Игорь Руденя поставил задачу развивать необходимую для этого инфраструктуру: прививочные пункты, работу выездных бригад на крупных предприятиях и отдаленных территориях. Одновременно с федеральным центром решаются вопросы о своевременных поставках в регион партий вакцины.

Подготовил Руслан Столяров