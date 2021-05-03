В Ново-Ямской школе Старицкого района Тверской области открылась «Точка роста»

В Ново-Ямской школе Старицкого района открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Всего в 2021 году в Тверской области начнут работу 90 таких центров. Они создаются в рамках реализации в регионе национального проекта «Образование».

Всестороннему развитию детей в Тверской области уделяется особое внимание, отметил Губернатор Игорь Руденя на Форуме «Энергия развития. Верхневолжье - 2021», который 4 марта прошел в Твери.

В регионе в последние годы созданы детский технопарк «Кванториум» и его мобильная версия, 30 центров «Точка роста», два центра IT-Куб, 15 профильных мастерских и лабораторий.

Реализация проекта по созданию «Точек роста» направлена на повышение качества дополнительного образования, развитие творческих способностей учеников.

Запуску работы центра предшествовал ремонт помещений школы. Отремонтированные площади разделены на функциональные зоны. Закуплено необходимое оборудование: квадрокоптеры, компьютеры, шлем виртуальной реальности и тренажеры для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи и многое другое.

На базе центра в Ново-Ямской школе в первой половине дня проходят уроки по технологии, математике и информатике, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности, шахматные занятия.

Во второй половине дня педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, проводят кружки, где ребята изучают промышленный дизайн, конструирование механических устройств, основы робототехники, проектную деятельность.

Занятия с детьми проводят не только учителя. Так, сотрудники МЧС Старицкого района организовали с учащимися 10-11 классов занятие по соблюдению правил безопасного поведения и оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

В планах - проведение экскурсий и практических занятий для школьников района, открытые уроки, участие в мастер-классах.

Пресс-служба Правительства Тверской области