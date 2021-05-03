ТАНЦОРЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

В Конаковском районе состоялся межмуниципальный отборочный этап областного конкурса хореографических коллективов «Танцующее поколение». Конкурс проходит в рамках проекта «Жизнь - творчество, творчество - жизнь», посвященного 85-летию основания Тверского областного Дома народного творчества.

На протяжении многих лет Дом народного творчества занимается сохранением традиций хореографического искусства. В настоящее время жанр хореографии является самым популярным в Тверской области. Подтверждает это и творческая деятельность в нашем районе – каждое поселение Конаковского района может похвастаться достойными танцорами.

Отборочный этап состоялся в райцентре, на базе ГДК им. Воровского, собрав 19 хореографических коллективов со всей Тверской области. Танцоры представили свои номера в трёх возрастных категориях от 6 до 14 лет. Выступление жюри оценивали люди, имеющие непосредственное отношение к развитию лучших традиций хореографического искусства. Это

- Елена Марина, директор Тверского областного Дома народного творчества.

- Джондо Шенгелия, обладатель серебряной медали 3 степени «За выдающийся вклад в развитие культуры», педагог-хореограф факультета эстрадного искусства Российского института театрального искусства - ГИТИС г. Москва, двукратный обладатель гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады им. Б. Бурунова, руководитель и балетмейстер-постановщик школы-студии «ТанцоманIя» ТОП-10 лучших коллективов России.

- Мария Зуева, преподаватель хореографических дисциплин высшей квалификационной категории Тверского колледжа культуры им. Львова, лауреат премии губернатора Тверской области, руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля танца «Наследие».

- Наталья Кольцова, Почётный работник культуры и искусства Тверской области, руководитель заслуженного коллектива народного творчества Тверской области образцового ансамбля «Каблучок», народного ансамбля танца «Велия».

- Надежда Шмат, ведущий специалист по хореографии Тверского областного Дома народного творчества.

Просмотрев свыше 50 танцевальных номеров, жюри выбрало 9 коллективов, среди них и наши земляки. На следующем этапе Конаковский район смогут представить хореографический коллектив «Ритм» ДК «Современник», хореографическая группа «FASHION» из села Городня, образцовый самодеятельный коллектив ансамбля эстрадного танца «Мечта» ГДК им. Воровского, театр свободного танца «Качели» из села Селихово, образцовый самодеятельный хореографический коллектив «Наш стиль» ЦВР г. Конаково. Желаем удачи коллективам!

Анна РИХМАЙЕР. Фото автора.