«ТАРТЮФ» НА СЦЕНЕ «СОВРЕМЕННИКА»

С большим успехом прошла в эти выходные премьера бессмертного творения драматурга Жана-Батиста Поклена, больше известного как Мольер, в постановке режиссера Галины РЫМАНОВОЙ.

Театр «Пигмалион», который она создала при районном Дворце культуры «Современник», не разменивается по мелочам: в его репертуаре практически всегда знаковые, можно сказать, канонические произведения всемирной драматургии. И его актеры вместе с режиссером делают очень важное дело - приобщают нас, провинциальных жителей, лишенных возможности часто посещать столичные театры, к сокровищнице мировой культуры.

Посудите сами: в 2008 году, когда театр родился, его дебютом стал «Венский маскарад» по мотивам оперетты И. Штрауса. А дальше ставились такие спектакли, как «Горе от ума» Грибоедова, «Пигмалион» Б. Шоу, «Синяя птица» Метерлинка, целый набор шекспировских бессмертных творений под общим названием «Шекспир: личины, лица, Лик Любви». Помимо этого, в репертуаре театра – мюзикл «Ах, водевиль» по фильму Юнгвальд-Хилькевича, «Иван Васильевич меняет профессию» Михаила Булгакова, спектакль по мотивам фильма «Девчата», пьеса Томаса Брэндона «Тетка Чарлея» и многое другое.

И каждую премьеру актеры Галины Рымановой ждут с нетерпением. И даже несмотря на наши ковидные времена, в минувшую субботу зал «Современника» при рассадке через одного был полон. Аншлаг он всегда аншлаг! Но вернемся к спектаклю. Стоит напомнить сюжет бессмертной комедии Мольера.

Действие происходит в Париже. В доверие к хозяину дома Оргону втирается молодой человек по имени Тартюф. Господин Оргон явно восхищен молодым, ученым, с хорошо подвешенным языком и острым разумом, набожным и с виду благородным гостем, который благодаря такому отношению хозяина становится практически членом семьи. В своей любви к проходимцу Оргон слеп: домочадцев, пытающихся доказать ему, что Тартюф вовсе не так свят, как пытается показать себя, Оргон считает неблагодарными, погрязшими в грехах людьми. Доверие Оргона доходит до того, что он неосмотрительно переписывает на него дом и свои капиталы. А «набожный» Тартюф начинает ухлестывать за его женой. В то же время Оргон задумывает выдать за Тартюфа свою дочь, которая уже помолвлена с молодым человеком Валером. Конечно, этого не хотят ни дочка, ни домочадцы. Супруга Оргона совместно с горничной Дориной «подставляют» Тартюфа как неблагодарного извращенца, пытавшегося соблазнить жену хозяина (что, впрочем, так и есть). Тот в отместку «сдает» Оргона властям и уже готовится стать хозяином обширных владений бывшего покровителя, семью изгнать, а Оргона - посадить в тюрьму. И лишь чудесное вмешательство короля за пять минут до финала, наводящего справедливость: Тартюф наказан и сам попадает в кутузку, Оргон прощён, его семье возвращены дом и имущество - позволяет пьесе остаться комедией с хэппи-эндом.

Хозяина дома Оргона великолепно сыграл Дмитрий Соколов. Тартюфа – не менее блистательно – Василий Балихин. Свои самые главные роли они сыграли максимально органично, такие актерские амплуа им подходят на все сто. Юную Марианну и ее возлюбленного Валера сыграли Александра Серегина и Александр Лисиенков. В роли горничной Марианны, смекалистой Дорины выступила Галина Разумова, Елена Рощина сыграла бабулю, мать хозяина дома госпожу Пернель. В роли жены хозяина Эльмиры выступила великолепная Татьяна Темерова, ее брата сыграл Петр Гевондян. Дамиса, сына Орегона, сыграл Дмитрий Карапунарлы. А Степан Сергеев выступил сразу в двух ролях: коррумпированного судебного пристава господина Лояля и честного офицера, который арестовывает Тартюфа за его грехи.

Стоит назвать и тех, без кого спектакль не состоялся бы. Это модельеры и костюмеры (они же актеры) Галина Разумова, Светлана Борина, Татьяна Темерова и Елена Рощина. Декорации и оформление сцены – Степан Сергеев и Галина Разумова. Звукооператор – Роман Умяров, светооператор – Никита Гулеев и кинооператор – Анатолий Пирогов. И мозговой и творческий центр всего этого - режиссер-постановщик Галина Петровна Рыманова!

О своих ролях и ощущениях от спектакля поделились некоторые актеры. В первую очередь мы спросили исполнителя главной роли Василия Балихина, каково ему было играть самого Тартюфа. Вот что он ответил:

- Роль, действительно, очень интересная, негодяев мне ещё не доводилось играть. По работе над ролью - я всего лишь инструмент в руках мастера, всё, что я делаю на сцене, - результат труда Галины Петровны. На репетициях приходилось по-настоящему работать. Мои ощущения после спектакля - он получился, и получился благодаря слаженной команде актёров и таланту руководителя. Я счастлив быть в нашей театральной семье и надеюсь, что мы сыграем ещё много спектаклей...

Дмитрий Соколов (роль Орегона):

- Спектаклем я доволен, как и всей предварительной работой. Горжусь, что играл рядом с великолепными актерами. А наш режиссер – просто гений! Конечно, очень волновался перед выходом: во-первых, премьера, во-вторых, на моей роли много что завязано в спектакле, и сыграть надо было идеально. Как мне кажется, начало я все же немного смазал. Но зато потом все пошло как по маслу. Это моя роль, я ведь и по жизни такой: наивный, меня легко обмануть, я ранимый, сильно переживаю... и эмоциональный – завожусь с полуоборота, но и отходчивый...

Татьяна Темерова (роль Эльмиры):

- Роль мне досталась неожиданно. Я должна была играть Дорину, но в связи с некоторыми приятными событиями в нашем театре роль перешла мне. Сначала шло тяжело, что-то не понимала, пока не выучила и не вникла. Очень помогла Галина Петровна. Я довольна своим результатом, думаю, что у меня все получилось...

Александр Лисиенков (роль Валера):

- Работа над спектаклем начиналась весной, перед карантином. Эту роль Галина Петровна мне предложила сразу, и мне она понравилась. На тот момент был другой состав актёров, потом из-за пандемии получился большой перерыв. В итоге кто-то не смог вернуться в состав группы. Роли ещё раз распределили, но роль «героя-любовника» осталась за мной. Да, роль небольшая, но интересная. На мой взгляд, зритель остался доволен, а это и есть цель работы. Значит, мы стараемся не зря!

Такой нюанс - комедии Мольера уже 350 лет, и в те времена было принято театральные действа писать в стихотворной форме. Поэтому актерам места для вербальной импровизации не оставалось совсем. Тексты большие, рифмованные, учить их надо было на отлично. И они справились. Остается добавить, что повтор спектакля состоится 11 марта. Приходите!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.

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