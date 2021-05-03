ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА. КАКАЯ ОНА?

Профессиональная и человечная, хорошая мать и жена, преданная своему делу, счастливая, позитивная…

Скоро 8 Марта, праздник всех женщин, нежных, прекрасных, добрых, заботливых… Какая она, конаковская женщина? Давайте спросим об этом местных жителей и составим собирательный образ идеальной женщины.

Ирина Новикова, старший воспитатель детского сада №6 г. Конаково:

- Профессиональная и человечная. Образ идеальной конаковской женщины для меня, наверное, - женщина, которая сумела и в профессии состояться, и о семье позаботиться. При этом была верна выбранному пути и проработала по своей специальности всю профессиональную жизнь, оставив у многих конаковцев добрую память о себе. Я, конечно, знаю только воспитателей, и для меня это Любовь Владимировна Белова. Всю жизнь она проработала в нашем детском саду - одна запись в трудовой книжке о приеме на работу. Родители и дети ее любили, ушла на пенсию, когда поняла, что по-прежнему работать не может, а плохо - не хочет. Ещё для меня идеал женщины и человека - воспитательница Лидия Валентиновна Козлова. И Любовь Владимировна, и Лидия Валентиновна воспитали не одно поколение дошкольников. Не только высоким профессионализмом, но и личным жизненным примером, вкладывая в каждого малыша свою душу, находя подход к каждому. И, главное, эти замечательные женщины всегда замечали и поддерживали и продолжают видеть в каждом человеке только хорошие качества!

Татьяна Лобачева, свадебный стилист, визажист:

- У каждого человека понятие идеальной женщины разное, но, как ни странно, идеал женщины всегда сводится к счастливой женщине. Идеальной женщиной может быть любая, независимо от ее местоположения, будь то из центра столицы или пригородной деревни. Главное, чтобы она была счастливой, любимой и любящей. Когда женщина излучает позитив и энергию, люди сами к ней тянутся. Муж, друзья, родственники и окружение. Такая женщина создает уют, наполняет каждый уголок своего дома чувством стиля. Она пример для своих детей.

У неё любимая работа. Она счастлива, и все счастливы вокруг неё, поэтому она идеальна! В моем окружении много идеальных женщин, и с каждой я беру какой-то пример. Но главный идеал женщины для меня - моя мама.

Сергей Бугаков, «личный тренер» известной чемпионки по лёгкой атлетике Алёны Гордеевой:

- Хорошая мать и жена. Для меня идеал настоящей женщины - прежде всего, моя мама Вера Константиновна Бугакова, а если кроме этого, то, конечно же, моя супруга Татьяна Валерьевна Бугакова, у которой 2 марта юбилей, а также в этот же день у нас жемчужная свадьба (30 лет совместной жизни). Ведь она подарила мне прекрасных детей, а сын - двух прекрасных внуков. Что может быть лучше, чем быть любящим и любимым мужем, отцом, дедом.

Дорогие женщины! Пусть в женский праздник сбудутся все ваши самые лучшие пожелания! Пусть весеннее солнце с каждым днём светит всё ярче и греет всё жарче, наполняя жизнь светом и теплом, а родные и близкие радуют успехами!

Валерий Солонбеков, директор производственной компании «Конаковский фаянс»:

- Преданная своему делу. Для меня самым ярким примером конаковской женщины являются сотрудники моего производственного предприятия «Конаковский фаянс», с которыми мы когда-то начинали эту тему: Людмила Белякова и Нелли Туленкова. Представьте себе разрушенные корпуса фаянсового завода, среди которых чудом сохранившиеся несколько помещений с окнами, но без отопления, воды, канализации, и среди этого сюрреализма две женщины, наколов дрова и натопив буржуйку, погружаются в процесс производства художественной керамики. Это ли не любовь и преданность своему делу?

Женщины, с праздником весны вас и будьте прекрасны, чтобы всегда вдохновлять мужчин на совершение всяких глупостей.

А может, это миф, что существует идеальная женщина? Все мы не идеальны, но кто-то любит нас именно за это. Женщина, когда она любима и счастлива, украшает мир вокруг себя, делает его лучше, уютнее. С праздником всех женщин, таких разных и неповторимых.

Провела опрос Людмила КИКАЛО.