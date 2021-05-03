Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

4 марта Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Тверской области вопросы. В числе главных тем – состоявшийся в этот же день Форум муниципальных образований, развитие здравоохранения, в том числе обновление автопарка машин скорой помощи, дальнейшее развитие Ржева и другое.

Ключевые направления развития Тверской области на ближайшие годы обсуждались сегодня на Форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье – 2021», который прошел в Твери. Также там были подведены итоги работы за период с момента назначения Игоря Рудени исполняющим обязанности Губернатора региона.

«Мы активизировали семейную и демографическую политику, смогли системно наладить работу ЖКХ, изменили отношение к тверским дорогам. Я уверен, что мы в лучшую сторону изменили отношение также к социальному блоку и блоку образования – были проведены ремонты, закуплено оборудование, привлечены специалисты. И, конечно, развитие волонтерского движения на территории региона, особенно в непростой 2020 год», – назвал глава региона главные, по его мнению, итоги работы прошедших пяти лет.

Во время прямого эфира Игорь Руденя рассказал о планах по строительству детской поликлиники в Заволжском районе Твери. В текущем году начнется проектирование учреждения.

«Проект по строительству поликлиники у нас заложен на 2021-2022 годы. Сейчас прорабатываем дополнительные опции - по детскому компьютерному томографу и МРТ. Я уверен, что до конца следующего года мы запустим в Заволжском районе новую поликлинику. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее»», – отметил Игорь Руденя.

Всего за два года в Верхневолжье запланировано строительство четырех детских поликлиник, которые помимо Твери будет возведены в Кимрах и Торжке.

Также Игорь Руденя рассказал о том, как в ближайшие годы продолжится развитие города воинской славы Ржева.

«С 1 мая мы запустим регулярное железнодорожное сообщение с московской агломерацией. Кроме того, к 1 сентября уже заработает новая система водоочистки. 3 июля будет запушена новая транспортная модель - 41 маршрут и 49 автобусов. Кроме этого, продолжим проекты газификации и ремонта дорог. Также мы начали разрабатывать проект по расширению до 4-х полос трассу М-9 до Ржевского мемориала», – прокомментировал Губернатор.

Один из вопросов был задан главе региона пенсионером из Калязина. Он попросил выделить дополнительный автомобиль скорой медицинской помощи для центральной районной больницы города.

«Обязательно отреагируем на обращение жителей Калязина. Думаю, в течение нескольких недель их просьба будет выполнена», – ответил Игорь Руденя.

За последние годы Калязинской ЦРБ уже было передано два новых автомобиля скорой помощи. Всего с 2016-го автопарк Тверской области пополнили 154 автомобиля скорой помощи, в том числе в 2020 году – 43 автомобиля.

Также глава региона ответил на вопрос о начале реставрационных работ на колокольне Николаевского собора.

«Работы начнутся в 2021 году. Уже готова документация, деньги выделены, сейчас проходят конкурентные процедуры. В считанные недели проект будет запущен в практическую реализацию», – подчеркнул Игорь Руденя.

В рамках реставрации планируется не только усилить фундамент и стены колокольни, но и сделать художественную подсветку объекта, установить автоматизированную систему управления колоколами, а также укрепить береговую линию, благоустроить её территорию и причал.

В завершение прямого эфира Губернатор поздравил женщин Тверской области с наступающим Международным женским днем, а также поделился тем, как в его семье принято праздновать 8 марта.

«Обязательно личное поздравление, всегда цветы. В этот день у нас принято, чтобы мужчины занимались домашними делами вместо женщин», – рассказал Губернатор.

Кроме того, во время эфира Игорь Руденя ответил на вопросы о том, как Тверская область уже год борется с коронавирусом, как в Верхневолжье реализуется программа по формированию комфортной городской среды.

Пресс-служба Правительства Тверской области