Игорь Руденя: Тверская область – территория с высокой культурой организации охоты

4 марта в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя рассказал о ходе расследования факта незаконной охоты на лосиху, который взбудоражил многих жителей тверского региона. Ситуация находится на личном контроле Губернатора.

«Когда происходят такие акты вандализма над природой, никто не может остаться равнодушным. Это какая-то дикость. Так делать не просто нельзя, так никогда не должно быть в нашей области. Мы считаем себя территорией с высокой культурой организации охоты. Дело получит корректную правовую оценку. И мы это увидим в ближайшее время», - сказал Игорь Руденя.

В настоящее время задержаны трое подозреваемых в совершении незаконной охоты - жители Тверской и Ярославской областей. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Глава региона напомнил, что в Тверской области расположено достаточное количество охотхозяйств и угодий, где выдаются лицензии на охоту в определённые законодательством сроки.

В настоящее время в Тверской области разрешена охота только на волков, в конце марта откроется охота на бурого медведя.

Охотники обязаны соблюдать правила и определенные требования. Не допускается жестокое обращение с животными, охота на животных, находящихся в бедственном положении или беспомощном состоянии, на переправах через водоемы. Также запрещено использование в охоте механических транспортных средств, летательных аппаратов.

Пресс-служба Правительства Тверской области