ПОЛИЦЕЙСКИЕ В ДЕТСКОМ САДУ

Сотрудники Госавтоинспекции Конаковского района провели занятие в детском саду № 7 г. Конаково. Дорожные полицейские рассказали юным участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дороге.

Автоинспектор рассказала детям о правилах дорожного движения и учила применять свои знания в области дорожного движения в повседневной жизни. Кроме того, дети совместно с инспектором разобрали значение сигналов светофора и дорожных знаков. Госавтоинспекторы напомнили ребятам о применении световозвращающих элементов при движении в темное время суток, объяснили, что эти приспособления делают человека на проезжей части более заметным для автомобилистов. Также дорожные полицейские попросили детей быть примерными пассажирами и в автомобиле сидеть в специальном кресле и пристегиваться ремнем безопасности.

Уважаемые родители, регулярно беседуйте с детьми о правилах дорожного движения и опасности транспортных средств. Помните, что основной способ формирования навыков поведения на дороге среди юных участников дорожного движения – это наблюдение и подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому, не нарушайте Правила дорожного движения и будьте примером для своих детей!

Информация и фото

предоставлены ОГИБДД ОМВД России по

Конаковскому району.