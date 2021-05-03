С Юбилеем, наш любимый детский сад «Журавушка»!

Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, становится для нас особенно дорогим и близким.

Все мы родом из детства, а значит, из детского сада. От того, насколько приятным и полезным местом окажется он на самом деле, зависит очень многое, в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека.

40 лет прошло с того дня, как впервые 5 марта 1981 года распахнулись двери детского сада №12 с нежным названием «Журавушка». За многие годы он стал «волшебной страной детства» с необычной атмосферой, наполненной детским смехом, восторгом, удивлением.

Первой хозяйкой детского сада была Вера Федоровна Нестерова – грамотный педагог, талантливый руководитель. Она создала вокруг себя дружный, творческий коллектив единомышленников, профессионалов своего дела, которым руководила на протяжении 23 лет.

В 2004 году ей на смену пришла ответственная, справедливая и энергичная Татьяна Валерьевна Бугакова, посвятившая более 10 лет своей жизни процветанию детского сада.

В настоящее время наш любимый детский сад «Журавушка» - это стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение под руководством молодой и компетентной заведующей Елены Викторовны Лишановой. Елена Викторовна сохраняет лучшие традиции детского сада, успешно справляется с задачами воспитания и обучения подрастающего поколения. Коллектив детского сада идет в ногу со временем, учится и профессионально растет, трудится по принципу единой педагогической команды. Главным условием работы персонала является любовь к детям и желание подарить им радость, знания и частичку души.

Пролетели 40 лет, как счастливых дней круговорот. Для многих из нас детский сад стал надежным оплотом, большой и дружной семьей, состоящей из нескольких поколений, самоотверженно влюбленных в свое дело. Всем пришлось немало поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы достичь успеха и завоевать авторитет.

Детский сад воспитал и выпустил в школу десятки поколений малышей. Став взрослыми, они с теплотой вспоминают далекое и счастливое детство в детском саду «Журавушка», своих наставников, друзей и, как 40 лет назад, они спешат сюда – уже со своими детьми.

От имени всего коллектива хочется пожелать нашему детскому саду «Журавушка» всего самого мирного, доброго, ясного, светлого и прекрасного. А всем сотрудникам мы говорим огромное спасибо за заботу, за искренность, за вашу очень трудную работу, за щедрость, ласку, теплоту и искренне желаем вам здоровья, удачи, оптимизма, творческих и профессиональных достижений! Пусть жизнь будет наполнена теплом, любовью, улыбкой, которая согревает наш любимый детский сад под нежным названием «Журавушка»!

С днем рождения, с юбилеем, детский сад «Журавушка»!

Девчата-журавлята.