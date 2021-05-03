Игорь Руденя: комплексный подход в развитии Ржева и Ржевского района будет хорошим примером для других муниципалитетов Верхневолжья

Благоустройство Ржева и Ржевского района продолжится. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 4 марта, отвечая на вопрос жительницы города Елизаветы Чаленко.

«Ржев - это один из основных объектов нашего внимания. Этот комплексный подход в развитии города и района будут хорошим примером, как надо развивать муниципальные образования. С 1 мая мы запустим регулярное железнодорожное сообщение с московской агломерацией. Кроме того, к 1 сентября уже заработает новая система водоочистки. 3 июля будет запушена новая транспортная модель из 39 автобусов. Кроме этого, мы продолжим проекты газификации и ремонта дорог», – прокомментировал Губернатор.

Игорь Руденя сообщил, что уже началось проектирование расширения федеральной трассы М-9 до четырёх полос от границ с Московской областью до Ржевского мемориала Советскому солдату, что позволит улучшить транспортную доступность территории.

В ходе прямого эфира была затронута тема развития и других муниципалитетов Верхневолжья, в том числе в части создании комфортной городской среды. Глава региона отметил работу по этому направлению Центра развития экономики малых городов.

«Мы смогли привлечь в этот центр талантливую молодёжь, неравнодушных людей. С активным участием глав муниципалитетов, жителей нам удалось выйти на хороший уровень работы. Время идёт, есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Хотел поблагодарить Правительство РФ за возможность развивать это направление, мы дальше будет активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области», - сказал глава региона.

Впервые в 2020 году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях признаны сразу пять заявок от Тверской области. Это города Торопец, Осташков, Бежецк, Нелидово и Калязин.

В апреле на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru будет проводиться рейтинговое голосование за новые проекты. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего с 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области