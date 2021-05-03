ЖЕНЩИНАМ-ТРУЖЕНИЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Эту женщину знают очень многие жители нашего города. Людмила Григорьевна Бородулина родилась в 1941 году перед самой войной, на Украине, в Винницкой области в многодетной крестьянской семье. Она хорошо помнит из рассказов матери о тяжелых военных годах. Ведь уже в июле Винницкая область была оккупирована, и 3,5 года там хозяйничали фашисты и румыны. Своего жилья у семьи не было, отец рано оставил семью, и они скитались по родственникам. Но мама сохранила всех детей – двух братьев и дочь.

После войны Людмила закончила семилетнюю школу в селе и начала работать на ферме – выращивала телят. В 19 лет она по приглашению старшего брата, который после службы в армии остался с товарищем в Казахстане, в городе Джезказган, приехала туда. Людмила скоро вышла замуж за товарища, который был родом из г. Калязина, родились две дочери.

Прожив там пять лет, они приехали в г. Конаково. Людмила устроилась на фаянсовый завод в формовочный цех на съемку-укладку сырца, а муж - на завод стальных конструкций. По мере поступления нового оборудования в цех Людмила осваивала новые полуавтоматы, ей все было интересно, она освоила много смежных профессий, формовала и оправляла много наименований фаянсовых изделий. На заводе в 70 - 80-х годах шла реконструкция, устанавливалось много нового оборудования во всех цехах, создавались школы передового опыта, и Людмила Григорьевна обучала молодежь, была наставником.

Она всегда была заметной - своим отношением к работе, активной жизненной позицией. Человек неравнодушный, думающий, всегда болела душой за качество продукции, переживала, что много изделий уходит в брак, выбрасывается, вместе со специалистами, контролерами искали причины. Когда на заводе установили немецкие поточные линии, Людмила Григорьевна перешла на их освоение, она вспоминает, что после освоения из-под её рук в смену выходило 12000 штук изделий.

За свой многолетний труд награждена множеством Почетных грамот и благодарностей, её фото заносилось на заводскую и городскую Доску почета. В 1986 году Людмила Григорьевна награждена орденом Трудовой славы 3 степени, а в 1987 году она представляла коллектив завода на 12-м съезде профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности в г. Москве. Она избиралась председателем женсовета от формовочного цеха, профгруппоргом, членом областного совета профсоюзов.

В 1996 году Людмила Григорьевна вышла на пенсию, проработав на одном предприятии в одном цехе 36 лет, на заводе таких людей было очень много, работали семьями, было много династий. У Людмилы Григорьевны дети выбрали другие нужные профессии. Старшая – закончила институт советской торговли, младшая – Тверской педагогический институт. Мужа нет уже 10 лет, но Людмила Григорьевна окружена заботой и вниманием детей и внуков, а их у неё четверо. Людмила Григорьевна довольна своей судьбой, своей жизнью.

На фаянсовом заводе трудился женский коллектив. Труженицы, матери, бабушки. В какой бы цех ты ни вошел, одни женщины – они на конвейерах, поточных линиях в белых халатах… Сегодня все они ветераны. Я поздравляю Людмилу Григорьевну и всех женщин - ветеранов фаянсового завода с Международным женским днем 8 Марта, здоровья, благополучия, внимания близких, весеннего настроения. Пусть все у вас будет хорошо.

Татьяна БОКОВА,

заместитель председателя Конаковского районного

совета ветеранов