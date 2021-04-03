Николай Баранник: «Главы муниципальных образований увидели общую картину развития Тверской области»

Глава Андреапольского муниципального округа, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» Николай Баранник считает, что форум «Энергия развития. Верхневолжье - 2021», прошедший сегодня в Твери, необходим руководителям территорий для полного представления о ключевых направлениях региональной политики.

«Такие площадки нужны для того, чтобы главы муниципальных образований видели общую картину развития региона и соотносили ее с положением дел на своей территории. Много важной для нас информации сегодня прозвучало в выступлении губернатора Игоря Рудени о планах по дорожному строительству и газификации области, модернизации социальных учреждений, развитию комфортной городской среды. Идут позитивные перемены. Например, в нашем округе уже нет очередей в детские сады, принимаем детишек, начиная с одного года. Отремонтированы все школы. Важно, что мы выстояли в условиях пандемии в прошлом году. При этом смогли достойно отметить 75-летие Великой Победы. Форум показал, что и большие проекты, и программы муниципальных образований движутся в одном направлении - к повышению качества жизни в регионе», – отметил Николай Баранник.

Напомним, 4 марта в Твери прошел форум муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021». В своем выступлении губернатор Игорь Руденя подвел итоги пятилетней работы по развитию региональной экономики и трудоустройству местных жителей, раскрытию туристического потенциала и приведению в порядок дорожной сети, газификации, консолидации активов ЖКХ и повышению комфорта в городах.

«За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека», - подчеркнул глава региона.

В Форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье – 2021» приняли участие представители Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, работники здравоохранения, образования и других социальных сфер, общественники, научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года. Их основные задачи – определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.