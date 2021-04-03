Лариса Мосолыгина: «Меры поддержки семей с детьми дают результаты»

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина отметила, что губернатор Игорь Руденя, выступая на Форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021», обозначил важную мысль о приоритете задач в сфере демографии.

«Губернатор подчеркнул, что перспективы всех значимых проектов, которые сейчас реализуются в регионе, имеются только при улучшении демографических показателей. Это верный посыл, и важно, что по инициативе Игоря Рудени в последние годы введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Сегодня мы видим, что это дает результаты. Количество многодетных семей в Верхневолжье растет хорошими темпами», – отметила Лариса Мосолыгина.

Улучшение демографической ситуации в Тверской области губернатор Игорь Руденя назвал ключевой задачей на ближайшие годы, выступая 4 марта на Форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье – 2021».

«Наше общее достижение – это возвращение уважения к многодетным семьям, к родительскому труду, уважение к статусу матери. Потому что мать – это основа любой семьи, любой родственной связи. Мы сегодня говорим о том, что тверская многодетная семья это наша традиция, это традиция всего нашего народа и всей России», – подчеркнул Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области предоставляется более 50 видов помощи семьям. Существенно расширен региональный комплекс мер поддержки – это льготы по оплате коммунальных услуг, предоставление школьной формы, сертификатов на приобретение автомобиля, освобождение от транспортного налога, подарочные наборы для новорожденных и другие. Более 800 молодых семей получили средства на решение жилищного вопроса.

Благодаря системе поддержки в регионе активно растет число многодетных семей. За пять лет их количество увеличилось более чем на 3300. Сейчас в регионе 13 281 многодетная семья, в которых воспитывается 43 865 детей.