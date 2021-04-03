Владимир Лукин: «В Тверской области создан фундамент для дальнейшего энергичного развития»

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Лукин прокомментировал итоги прошедшего в Твери форума муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021».

«За последние пять лет, а это были непростые годы, удалось сделать очень многое. Прежде всего, хотел обратить внимание, что всякое развитие начинается с инфраструктуры – это дороги и строительство комфортного жилья. Строительство дорог - очень важная часть, за которой следует развитие, рост качества жизни и улучшение демографических показателей. В тверском регионе создан фундамент дальнейшего энергичного развития», – сказал Владимир Лукин.

Напомним, 4 марта в Твери прошел форум муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021». В своем выступлении губернатор Игорь Руденя подвел итоги пятилетней работы по развитию региональной экономики и трудоустройству местных жителей, раскрытию туристического потенциала и приведению в порядок дорожной сети, газификации, консолидации активов ЖКХ и повышению комфорта в городах.

«За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека», - подчеркнул глава региона.

В Форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье – 2021» приняли участие представители Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, работники здравоохранения, образования и других социальных сфер, общественники, научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года. Их основные задачи – определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.