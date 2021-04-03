Сергей Голубев: «Депутаты чувствуют ответственность за реализацию масштабных проектов Верхневолжья»

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев принял участие в форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021», который сегодня, 4 марта, состоялся в Твери. Руководитель областного парламента отметил, что в выступлении губернатора Игоря Рудени были затронуты ключевые направления развития региона.

«Думаю, что все люди, которые присутствовали на форуме или смотрели трансляцию, нашли что-то свое. Врачи обратили особое внимание на планы и задачи по реализации программы развития здравоохранения, строители сосредоточились на флагманских проектах и перспективах отрасли, о которых говорил губернатор. Важно, что глава региона дал высокую оценку совместной работе с Законодательным собранием Тверской области. Речь идет, в том числе о законах, которые принимали депутаты, в рамках создания новой транспортной модели, в также по передаче полномочий, связанных со строительством и благоустройством, по поддержке «детей войны». Как депутаты мы тоже чувствуем ответственность за реализацию масштабных проектов, требующих больших человеческих и финансовых вложений», – сказал Сергей Голубев.

Спикер областного парламента также отметил, что название форума «Энергия развития. Верхневолжье - 2021», символично.

«Этим подчеркивается, что развитие идет не с нуля, многое уже сделано, и эту энергию нужно сохранить и приумножить для того, чтобы жители Тверской области гордились своим регионом», – отметил Сергей Голубев.

Напомним, 4 марта в Твери прошел форум муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021». На нем подведены итоги работы в Тверской области за пять лет и определены ключевые направления развития региона на ближайшие годы. Участие приняли представители Федерального Собрания РФ, руководство Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

«Пять лет назад мы вместе с вами поставили перед собой амбициозную цель: вывести Тверскую область в число лидеров Центрального федерального округа по социально-экономическому развитию. За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы», - отметил Игорь Руденя.

Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года. Их основные задачи – определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.