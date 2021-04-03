Игорь Руденя: личное участие каждого человека важно для развития Тверской области

Ключевые направления развития Тверской области на ближайшие годы обозначил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований, который прошел 4 марта в Твери.

Фундаментом развития региона, по словам Игоря Рудени, являются региональная демографическая политика, возвращение государства в ЖКХ, энергетику, сферу общественного транспорта,

Губернатор поставил задачи главам муниципалитетов – нужно активней заниматься строительством новых детских садов, школ, ФАПов, домов культуры и других социальных учреждений. Контролировать качество подготовленных проектов, непосредственно работ и сроки их исполнения.

«Сейчас важно ответить на вопрос – какой должна стать Тверская область в будущем? Личное участие каждого человека имеет особое значение. У всех должно быть четкое понимание приоритетов – прежде всего общественное, а потом личное. Вместе мы уже прошли пятилетний путь. Не сомневаюсь, что общими усилиями в Верхневолжье будут реализованы новые проекты, которые закрепят регион на лидирующих позициях в Центральном федеральном округе и Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя.

Отдельно глава региона обратился к присутствовавшим в зале представителям юного поколения.

«Ваша родная Тверская область имеет огромный потенциал, который вам предстоит раскрыть уже во взрослом возрасте. Для этого нужно учиться, получать опыт и прислушиваться к мнению старших, которые уже имеют свои достижения. Уверен, вы будете их достойными преемниками. И с гордостью скажете, что родились и работали в Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Выступая на форуме, Игорь Руденя подвел итоги пятилетней работы по развитию региональной экономики и трудоустройству местных жителей, раскрытию туристического потенциала и приведению в порядок дорожной сети, газификации, консолидации активов ЖКХ и повышению комфорта в городах.

«За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека», - подчеркнул глава региона.

В Форуме муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье – 2021» приняли участие представители Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, работники здравоохранения, образования и других социальных сфер, общественники, научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года. Их основные задачи – определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области