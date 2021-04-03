Игорь Руденя: важно не давать расти тарифам в ЖКХ без оснований

Консолидация активов для обеспечения качества услуг в ЖКХ и газификация территорий, куда еще не пришло голубое топливо – такие приоритеты в коммунальном хозяйстве региона обозначил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований4 марта.

«Мы концентрируем усилия на решении вопросов, которые важны для каждого человека.Задача ближайших лет – обеспечить получение нашими гражданами качественных услуг без необоснованных переплат. Не давать возможности расти тарифам без каких-либо оснований. Важно относиться с пониманием ко всем расходам нашего населения, к тратам, которые могут и должны регулироваться государством», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона назвал ЖКХ стратегической отраслью, которая должна быть под контролем государства.Поэтому в регионе проводится консолидация коммунальных активов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, сбора и утилизации коммунальных отходов.

Эта работа позволила начать модернизацию коммунального хозяйства, и проводить сбалансированную тарифную политику. За прошедшие пять лет модернизировано 113 объектов теплоснабжения. С 2018 года на сетях теплоснабжения не зафиксировано крупных аварий.

В 2020 году дан старт масштабной газификации региона. Тверская область одна из первых субъектов Российской Федерации подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

С 2016 года уровень газификации Верхневолжьяповысился с 61,87% до 67,5%. Игорь Руденя обозначил приоритет в дальнейшей газификации области – дать газ северо-восточным и юго-западным территориям.

«Работы, которые ихжители ждали не одно десятилетие, должны быть выполнены как можно быстрее», – подчеркнул Губернатор.

До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона.Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы.На северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Кроме того, работы по повышению уровня газоснабжения в рамках реализации программы будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

Будет продолжено и создание комфортной среды в муниципалитетах. За прошедшую пятилетку в Тверской области благоустроено более 500 дворов и общественных пространств.10 городов Верхневолжьяпобедили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.Четыре из них успешно завершены.

Пресс-служба Правительства Тверской области