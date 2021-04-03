В Тверской области за пять лет создали 7400 рабочих мест

В Тверской области за последние 5 лет создано 7400 рабочих мест, реализовано 65 инвестпроектов. Развитие региональной экономики и трудоустройство местных жителей Губернатор Игорь Руденя назвал стратегическим направление работы, выступая наФоруме муниципальных образований. Он проходит 4 марта в Тверипод девизом «Энергия развития. Верхневолжье - 2021».

На форуме подводятся итоги работы в Тверской области за пять лет и определяются ключевые направления развития региона на ближайшие годы.Участие принимают представители Федерального Собрания РФ и Государственной Думы РФ, руководство Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

«Пять лет назад мы вместе с вами поставили перед собой амбициозную цель: вывести Тверскую областьв число лидеров Центрального федерального округа по социально-экономическому развитию. За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: ежегодный рост доходов областного бюджета, сокращение госдолга дали возможность реализовать крупные проекты по созданию новой модели общественного транспорта, ремонту и строительству дорог, объектов здравоохранения, образования, спорта, туризма, коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды.

В регионе развиваются инвестплощадка «Боровлёво-3» и особая экономическая зона «Эммаусс», создана территория опережающего социально-экономического развития в Кувшиново, стартовала реновация Морозовского городка.

Как отметил Игорь Руденя, за прошедшие годы принято современное региональное законодательство по поддержке инвестиционной деятельности. Таким образом, инвесторы, приходящие в Тверскую область могут рассчитывать на получение различных льгот.

Губернатор подчеркнул: благодаря поддержке Президента Владимира Путина на среднесрочную перспективу обеспечен заказами Тверской вагоностроительный завод. Возрождено производство на площадках Торжокского вагоностроительного завода, Тверского стекольного завода.

Объём поддержки экономики региона в 2020 году составил 9,6 млрд рублей, в том числе благодаря федеральному центру.

В дальнейшем, как отметил глава региона, система государственной поддержки будет ориентирована на инновационные предприятия, обеспечивающие региону динамичное развитие.

Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года. Их основные задачи – определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области