За пять лет туристический поток в Тверскую область увеличился на 45%

В 2020 году Верхневолжье посетило более 1,8 млн туристов, а всего за пять лет количество путешественников, осмотревших Тверскую область, достигло 7,7 млн человек. Об этом 4 марта сообщил Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований Тверской области.

«Тверская область ежегодно принимает больше туристов, чем составляет население региона. Важно, чтобы наши жители области видели положительный эффект от развития туризма – и в доходах, и в благоустройстве, и в инфраструктуре», – подчеркнул глава региона.

Игорь Руденя отметил, что важную роль в привлечении туристов в регион сыграли крупные проекты, поддержанные Ростуризмом – это развитие кластера «Верхневолжский», проекта «Волжское море», в рамках которого создается уникальный речной порт.

Доступность туристических объектов и повышение интереса к региону обеспечивает состояние дорожной сети. Задача по приведению в нормативное состояние дорог Тверской области была одной из первых, поставленных пять лет назад.

За прошедшие годы объем капитального дорожного ремонта в Верхневолжье увеличился в 3,5 раза, были введены региональные стандарты проведения работ, основанные на использовании современных материалов и технологий.

Глава региона обозначил ключевые проекты, которые будут реализованына территории региона в ближайшие годы –северный обход Твери, транспортная «хорда» от трасс М-10 «Россия» и М-11 «Нева» до М-9 «Балтия», строительство Западного моста в областной столице и автомобильный мостовой переход в Вышнем Волочке.

Одним из крупнейших проектов, реализованных на территории Тверской агломерации, стало создание новой модели общественного транспорта. Запуск новой модели позволил создать порядка полутора тысяч новых рабочих мест.

Губернатор подчеркнул, что «Транспорт Верхневолжья» стал узнаваемым брендом, который изучают и используют многие регионы России.

В текущем году новая модель начнет работать в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. В дальнейшем жители всех территорий Верхневолжья будут пользоваться современной, удобной и доступной системой общественного транспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области