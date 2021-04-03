В Твери проходит Форум муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021»

4 марта 2021 года в Твери проходит Форум муниципальных образований. В этом году он проходит под девизом «Энергия развития. Верхневолжье - 2021». На форуме будут подведены итоги работы в Тверской области за пять лет и определены ключевые направления развития региона на ближайшие годы.

В форуме принимают участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители Федерального Собрания РФ и Государственной Думы РФ, руководство Законодательного Собрания региона, территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники и научное сообщество, почетные граждане Тверской области.

Прямую трансляцию форума можно посмотреть в эфире телеканалов «Россия-24 Тверь», «Тверской проспект – Регион», а также на сайте Правительства Тверской области, в аккаунтах Правительства в социальных сетях, по ссылке https://youtu.be/BXSj0RASN4A.

Повтор трансляции можно будет увидеть в этот же день, 4 марта, в эфире ОТР в рамках блока вещания телеканала "Тверской проспект – Регион" в 17:00.

Форумы муниципальных образований проводятся в Тверской области с 2017 года. Их основные задачи – определение актуальных социально-экономических направлений развития региона.

Традиционно форум сопровождает выставка продукции ведущих отраслей Верхневолжья. В этом году представлены ключевые достижения Тверской области в демографии, туризме, образовании, дорожной сфере, сельском хозяйстве, промышленности, культуре и спорте, молодежной политике. Отдельно размещен стенд волонтерского штаба #«МыВместе».

Пресс-служба Правительства Тверской области