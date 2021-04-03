Игорь Руденя поздравил жителей и ветеранов Оленинского муниципального округа с 78-летием освобождения территории от фашистских захватчиков

4 марта 78-летие освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков отмечает Оленинский муниципальный округ. Местных жителей и ветеранов с этим событием поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Под натиском Красной Армии, поддержанным партизанами и подпольщиками, враг отступил с оленинской земли. Сожженные деревни, уничтоженные школы, клубы, разоренные предприятия – такой след оставили оккупанты. Благодаря самоотверженному труду и единению жителей возродилась красота и слава района. Сегодня традиции ветеранов продолжают дети, внуки и правнуки поколения победителей. Вечная память павшим героям. Низкий поклон всем участникам боев и труженикам тыла», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Оленинский край был освобожден Красной Армией после 17 месяцев оккупации и боевых действий. На территории муниципалитета были разрушены почти 400 сёл и деревень, уничтожены сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Через Оленинский район проходила линия Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа. Местами ожесточённых боёв стали сёла Холмец, Молодой Туд, деревни Гусево, Тархово, Урдом.

В настоящее время в Оленинском муниципальном округе находятся более 30 воинских захоронений. В селе Холмец установлен мемориал, посвященный памяти воинов 158-й стрелковой дивизии. В районном центре находится памятник в честь оленинцев, погибших во время войны, и Аллея Славы Героев Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области