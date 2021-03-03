Тверская область стала одним из лидеров по числу участников Всероссийской олимпиады школьников «В начале было слово…»

В Тверской области прошёл финальный этап VIII Всероссийской олимпиады школьников «В начале было Слово…». Он состоялся на площадке Тверской епархиальной средней общеобразовательной школы имени святителя Тихона Задонского. В финале приняли участие ученики 8–11 классов из Тверской, Московской, Новгородской, Липецкой, Архангельской, Иркутской и других областей.

В этом году Тверская область стала одним из лидеров как по общему количеству участников (116 школьников), так и по количеству победителей отборочного этапа (67 человек).

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных мероприятий способствует формированию у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей.

Школьники решали задания по четырём общеобразовательным предметам: истории, обществознанию, литературе, русскому языку.

Для сопровождающих лиц на время проведения олимпиады была организована двухчасовая ознакомительная экскурсия по городу. Родители и педагоги посетили Воскресенский кафедральный собор и Христорождественский монастырь, самый древний храм Твери - собор «Белая Троица» и Вознесенский собор, где находятся мощи священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского.

Олимпиада была организована Российским православным университетом святого Иоанна Богослова.

Пресс-служба Правительства Тверской области