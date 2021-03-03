Медики Тверской области спасли беременную пациентку со стопроцентным поражением легких и ее ребенка

В областной клинической больнице спасли жизнь пациентке с коронавирусной инфекцией и ее ребенка. Жительница Сонково Екатерина Сосновская, которая поступила в ОКБ в конце января с тяжелой дыхательной недостаточностью, готовилась в третий раз стать мамой, срок беременности составлял 36 недель.

После консилиума врачи приняли решение провести кесарево сечение. Благодаря медикам на свет появился здоровый мальчик. Но за здоровье мамы специалистам пришлось побороться.

Компьютерная томография показала у Екатерины тотальную вирусную пневмонию с полным поражением легких. Врачи приняли решение перевести ее на искусственную вентиляцию легких. Затем из-за негативной динамики подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для поддержания жизнедеятельности. В общей сложности Екатерина 21 день провела на искусственной вентиляции легких и 14 суток на ЭКМО.

3 марта она выписана из больницы вместе с малышом.

«С ребенком все хорошо, – рассказала Екатерина журналистам после выписки. – Хочу сказать спасибо врачам, всему медицинскому персоналу за то, что вернули меня в семью, к моим детям. Я благодарна всем и каждому. После произошедшего я сама, муж, наши родственники – мы всё переосмыслили. И поняли, что жизнь – это главное, что нужно беречь свое здоровье. Сейчас я чувствую себя хорошо, иду на поправку, врачи говорят, что у меня хорошая динамика. Тем же, кто не болел, считаю, обязательно нужно сделать прививку».

«Спасение пациентки – это большая мультидисциплинарная работа с участием реаниматологов, акушеров, хирургов, лаборантов. И, конечно, среднего медперсонала, который 24 часа семь дней в неделю находился рядом и осуществлял уход и постоянное наблюдение за пациенткой», – отметил заведующий службой реанимации ОКБ, главный внештатный реаниматолог Минздрава региона Максим Петрушин.

В инфекционном госпитале ОКБ уже приняли больше 30 родов у мам с COVID-19.

В регионе накоплен достаточный опыт по подключению к ЭКМО при коронавирусной инфекции. Так, в августе 2020 года врачи ОКБ так же спасли жизнь пациентке со стопроцентным поражением легких благодаря решению о подключении к этому аппарату.

ЭКМО выполняет сразу две функции по поддержанию организма: специальный насос берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а мембранный оксигенатор (искусственное легкое) выполняет работу легких по газообмену – насыщает кровь кислородом и удаляет из нее углекислый газ. Затем кровь согревается и возвращается в тело пациента. ЭКМО позволяет эффективно и безопасно для пациента поддерживать жизнедеятельность в течение нескольких недель.

Ранее тверские пациенты, которым требовалось ЭКМО, переводились в федеральные учреждения Москвы или Санкт-Петербурга. Теперь они получают лечение и выздоравливают в своем регионе. Весной 2020 года аппарат был закуплен Правительством Тверской области и передан в ОКБ, куда госпитализируются самые тяжелые пациенты. Специалисты прошли обучение в Москве на базе федеральных медицинских учреждений и обладают всеми необходимыми навыками работы с этим оборудованием.

Пресс-служба Правительства Тверской области