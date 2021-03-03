В Тверской области самозанятым жителям доступны займы на льготных условиях

В Тверской области в рамках государственной поддержки бизнеса у самозанятых граждан появилась возможность получать займы на льготных условиях. Заявки принимает Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Фонд предоставляет сумму от 100 до 500 тыс. рублей на срок от 12 до 18 месяцев. В то время как средняя ставка у коммерческих банков составляет 15-17%, в рамках господдержки бизнеса средствадают на льготных условиях. При наличии залога ставка составляет 4,25%, без залога - 6,4%. Специальные условия предусмотрены для самозанятых из моногородов: 2% и 4,25%.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса является одним из преимуществ введения в регионе налога на профессиональный доход. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателямсократить расходы на налоговые платежи.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% – при предоставлении услуг юридическим лицам.

С 1 марта у самозанятых появилась возможность воспользоваться поручительством регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства для кредита в коммерческом банке. Срок действия поручительства - не более 36 месяцев. Фонд обеспечивает 50% от остатка предоставленного кредита, но не более 500 тыс. рублей по сумме поручительства.

С помощью новых мер поддержки планирует расширить свой бизнес Елена Беднова. Она работает на заводе, но параллельно с этим у неё есть хобби- производство сыров, которое Елена хотела бы превратить в бизнес.

«Сейчас я могу производить только малорассольные и полутвёрдые сыры. Хотелось бы включить в линейку твёрдые, и для этого нужен хороший пресс», - рассказала Елена Беднова.

Подробная информация размещена на сайте Фонда fondtver.ru. Также на любые интересующие предпринимателей вопросы специалисты готовы ответить по телефону (4822) 78-78-58 или в центре «Мой бизнес» по адресу г. Тверь, проспект Победы, 14.