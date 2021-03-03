Эдуард Косиковский: «Внимание региональной власти к семьям с детьми многократно возросло»

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский считает, что в Тверской области за последние годы сформирован беспрецедентный пакет мер поддержки семей с детьми.

«Считаю, что впервые за многие годы решение региональных задач в сфере демографии подкреплено таким основательным пакетом мер государственной поддержки семей с детьми. Этот беспрецедентный для Тверской области объем создан по инициативе губернатора Игоря Рудени. Думаю, что далеко не во всех регионах страны имеется такой набор инструментов. Выплаты на погашение ипотеки при рождении первого, второго и третьего ребенка, субсидии для многодетных семей на приобретение транспорта, освобождение от уплаты транспортного налога и оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора, обеспечение школьной формой учеников 1-5-х классов, подарочные наборы новорожденным и так далее. Видно, что работа по этому направлению ведется предметно и нацелена на результат, то есть на рост числа многодетных семей, повышение уровня их благосостояния», – отметил Эдуард Косиковский.

Напомним, 2 марта, в день пятилетия своей работы в тверском регионе, губернатор Игорь Руденя дал интервью телеканалу «Россия 24» и рассказал о приоритетах социальной политики Верхневолжья.

«Самой главной задачей остается демография. Количество коренного населения определяет перспективы любого региона и государства», – подчеркнул Игорь Руденя, отметив, что региональные меры поддержки в этой сфере введены для того, чтобы семьи с детьми «чувствовали заботу государства и знали, что являются уважаемой частью общества».

Напомним, за 2020 год в Тверской области более чем на 1000 увеличилось количество многодетных семей. Сейчас их более 13,2 тысячи. В них воспитываются более 43,8 тысячи детей.