В Тверской области годовщину освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиковвпервые отметили у мемориала Советскому солдату

3 марта 2021 года у Ржевского мемориала Советскому солдату прошло торжественноемероприятие, приуроченное к 78-летию освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. Впервые знаковую дату жители и гости ржевской земли отметили у мемориала, открытого в год 75-летия Великой Победы.

Митинг начался с минуты молчания. ЗатемГубернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Евгением Михайлович Шелеховым и Ларисой Ивановной Молчановойвозложил цветы к мемориалу.

«Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза.Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев», – сказал Игорь Руденя.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших подоРжевомзащитников Отечества.

Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс перешел в ведение Музея Победы, став его филиалом.

Памятные мероприятия 3 мартаначались в Ржеве и Ржевском районе в 9 утра – в храмах прошли панихиды по погибшим воинам.Губернатор Игорь Руденя посетил Покровскую старообрядческую церковь в Ржеве, где произошло чудесное спасение мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Глава региона вместе с ветеранами возложил цветы к мемориальной доске.

Игорь Руденя также принял участие в митинге у стелы«Ржев-город воинской славы» ипочтил память защитников городау Обелиска героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Ржеве.

Пресс-служба Правительства Тверской области