У стелы «Ржев – город воинской славы» прошёл торжественный митинг в честь 78-ой годовщины освобождения ржевской земли от оккупантов

3 марта у стелы«Ржев-город воинской славы»прошёл торжественный митинг в честь 78-ой годовщины освобождения Ржева и Ржевского районаот немецко-фашистских захватчиков. Почётные гости мероприятия - участник Великой Отечественной войны Евгений Михайлович Шелехов и несовершеннолетний узник, ветеран войны Лариса Ивановна Молчанова. Губернатор Игорь Руденя, обращаясь к ветеранам и жителям территории, назвал День освобождения ржевской земли от оккупантов особой датой в героической истории тверского края и всей страны.

«Память об этом событии роднит нас общими чувствами глубокой благодарности всем, кто защитил нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.Поколение победителей доказало, что любовь к Отчизне, готовность в трудную минуту встать на защиту своей земли обладают несокрушимой силой. Здесь, на ржевской земле в 1941-1943 годах развернулась одна из самых затяжных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны.Мы благодарны Президенту страны, который внёс неоценимый вклад в восстановлениеисторической справедливости в отношении Ржевской битвы», - отметил Игорь Руденя.

Участники почтили минутой молчания память погибших воинов, возложили цветы к монументуи Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона.

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе сражения - погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек. Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа.

Почетного звания «Город воинской славы» Ржев был удостоен 8 октября 2007 года. Стелу открыли на Советской площади 8 мая 2010 года. На барельефах изображены основные вехи военной истории города: первый куб посвящен Куликовской битве и войне 1812 года, в которых принимала участие дружина ржевитян, другие три – истории Великой Отечественной войны.

Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города, открыт в 1963 году. Памятник традиционно является местом проведения патриотических акций и митингов в День Победы, День освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков и другие знаковые даты. К 75-летию Великой Победы была проведена реставрация монумента, благоустройство Аллеи Героев Советского Союза, участников Ржевской битвы.

Памятные мероприятия начались сегодня в Ржеве и Ржевском районе в 9 утра - в храмах прошли панихиды по погибшим воинам.Губернатор Игорь Руденя посетил Покровскую старообрядческую церковь, где произошло чудесное спасение мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Глава региона вместе с ветеранами возложил цветы к мемориальной доске.

Пресс-служба Правительства Тверской области