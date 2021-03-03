В Тверской области в рамках акции «Вода России» проведут 130 мероприятий по расчистке берегов водоемов

В Верхневолжье в 2021 году вновь планируется реализовать масштабный экологический марафон «Вода России» по уборке прибрежных зон рек и озер. С апреля по октябрь запланировано более 130 мероприятий по расчистке берегов водоемов от мусора. Жителей Тверской области приглашают присоединиться к акции в качестве как организаторов, так и участников.

Губернатор Игорь Руденя считает: общественные инициативы по уборке природных зон Верхневолжья является важным вкладом в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

По вопросам организации и участия в акции необходимо обращаться в Минприроды Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и уже объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Ежегодно к инициативе присоединяется тверской регион.

В 2020 году количество желающих принять участие в расчистке берегов и прибрежных территорий от мусора составило более 2600 человек. За время акции приведено в порядок около 140 км береговых линий водоемов. Наибольшее внимание уделено уборке прибрежных зон рек Волга, Западная Двина, Тверца, Тьмака, Медведица, озера Селигер. Не были оставлены без внимания и малые водные объекты: озера, пруды, речки и родники.

В рейтинге регионов, принявших участие в акции «Вода России», благодаря труду добровольцев Тверская область поднялась на 14 позиций относительно 2019 года. По итогам 2020-го регион занял 33 место.

Экологическая всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» реализует Центр развития ВКХ под эгидой Минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» отраслевого нацпроекта.

Пресс-служба Правительства Тверской области