Игорь Руденя поздравил жителей Зубцовского района c 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

3 марта Зубцовский район отмечает 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей муниципалитета поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В ходе Ржевско-Вяземской операции здесь велись ожесточенные бои за каждое здание, каждую пядь земли. Благодаря героизму и самоотверженности бойцов и командиров Красной Армии, партизан и подпольщиков были скованы крупные силы врага, что стало важным вкладом в победный исход Сталинградской битвы и в коренной перелом в Великой Отечественной войне. Зубцов по праву носит высокое звание города воинской доблести. Имена воинов и мирных жителей, высеченные на плитах мемориалов, будут вечно напоминать о цене мира, добытого нашими дедами и прадедами», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Сражения под Зубцовом внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2017 году Зубцову присвоено почётное звание Города воинской доблести.

Пресс-служба Правительства Тверской области