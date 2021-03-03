Названы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому, немецкому языку и другим предметам

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2020-2021 учебном году в состязаниях принял участие 531 школьник. Определено 18 победителей по 8 предметам и 110 призеров по 19 предметам.

В феврале 2021 года в Тверской области состоялись этапы по английскому и немецкому языку, искусству, физкультуре, технологии.

Ежегодно увеличивается количество участников регионального этапа олимпиады по английскому языку. В этот раз состязались 79 учеников. Задания были направлены на проверку различных аспектов языкознания – аудирования, устной речи, письма и чтения. Олимпиаду разделили на два тура – письменный и устный.

Такие же блоки были подготовлены и на олимпиаде по немецкому языку. Свои знания продемонстрировали 19 школьников из Твери и Торопца.

На олимпиаде по искусству 14 обучающихся представили четыре территории – Тверь, Ржев, Осташков и Торжок. Традиционно она состояла из нескольких тематических блоков: архитектура, живопись, скульптура, кинематограф, театр, цирковое искусство. Главными темами в этом учебном году стали изменение восприятия произведений искусства в условиях эпидемиологических ограничений, а также такой жанр сценического мастерства как клоунада – это направление приурочили к 100-летнему юбилею Юрия Никулина.

Региональный этап олимпиады по физкультуре включал теоретический и практический туры. Участниками состязаний стали школьники из Твери, Вышнего Волочка, Конаково, Нелидово, Лихославля, Зубцова, города Кимры, Сонковского и Кувшиновского районов. Ребятам были предложены тематические задания, в практическом туре проверялись умения и навыки в различных спортивных дисциплинах.

24 школьника заявились на один из самых творческих предметов – технологию. Здесь также предложены теоретические и практические задания по направлениям «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» (для девушек) и «Техника и техническое творчество» (для юношей). Школьники проявили себя в кулинарии, машиноведении, робототехнике, проектировании и других дисциплинах.

Финальным испытанием стала презентация разработанных проектов. Участники продемонстрировали созданные изделия, а также обосновали актуальность своих проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области