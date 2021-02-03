Более 50 семей Кашинского городского округа получили помощь в рамках проекта «Мой выбор»

В комплексном центре социального обслуживания Кашинского городского округа продолжается реализация инновационного проекта «Мой выбор», направленного на поддержку ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная цель проекта – помочь подросткам, состоящим на разных видах профилактического учета, сделать осознанный выбор будущей профессии.

Для реализации проектабыли открыты современный кабинет профориентации и сенсорная комната, оборудован кинотеатр для семейного просмотра профилактических и образовательных видеоматериалов. С целью повышения компетенций родителей по вопросам профориентации детей работает родительская приемная.

За время реализации проекта 30 ребят прошли компьютерную диагностику, стали участниками тренинга «Гармония». 15 семей получили психолого-педагогическую поддержку.Еще 30 родителей были проконсультированы по вопросам профессионального самоопределения детей.

Проект «Мой выбор» разработан специалистами комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского городского округа и стал грантополучателем по итогам конкурсного отбора по программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Не оступись». Планируется, что проект будет завершен в сентябре 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области