Игорь Руденя: «Главной задачей остается демография»

Сегодня, в день пятилетия работы в Тверской области губернатора Игоря Рудени, в федеральном эфире телеканала «Россия 24»вышло его интервью.Корреспондент Анна Лазарева поинтересовалась у главы тверского региона, как Верхневолжьеразвивается и преодолевает пандемию коронавирусной инфекции.

В беседе с журналистом Игорь Руденя напомнил, что одна из ключевых задач, которую он поставил пять лет назад, с момента, когда возглавил Тверскую область, – это приведение в порядок дорог, которые являются лицом региона.

«Мы начинали в 2016 году со 155 километров дорог. Тогда бюджет регионального Дорожного фонда был около 4 млрд рублей. По итогам 2020 года мы ремонтируем ежегодно порядка 550 км, объемы средств Дорожного фонда составили уже 11,8 млрд рублей», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона также рассказал о строительстве Западного моста через Волгу в Твери, которое, по планам, стартует уже в этом году. Проект начинали разрабатывать почти 12 лет, сейчас при поддержке Президента Владимира Путина и федерального правительства пришло время практической реализации.

Значительная часть разговора была посвящена пандемии коронавируса, вакцинации и мерам поддержки региональной экономики. Губернатор отметил, что массовая вакцинация в Верхневолжье идет динамично. Планируется, что к осени прививку сделает 60% населения, в том числе граждане из так называемых групп риска – люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Говоря о работе предприятий и организаций в период пандемии, Игорь Руденя подчеркнул, что в период ограничений Тверской области удалось сохранить экономику в режиме открытости на уровне более 90%.

«Практически все предприятия трудились. Работодатели Тверской области очень ответственно отнеслись к тому, чтобы не сокращать рабочие места. Соблюдая все меры безопасности и профилактики, нам удалось достичь уверенного роста и в экономике, и в доходах областного бюджета. Это очень важно, потому что показывает социальную и экономическую стабильность региона», – считает Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что вместе с федеральной поддержкой, в экономику региона в период коронакризиса вложено более 8,2 млрд рублей. В том числе показала свою эффективность программа «Оборотный капитал» областного Фонда развития промышленности, поддержку по которой уже получили десятки предприятий Верхневолжья.

Во время интервью, которое записывалось на улице, мимо губернатора и журналиста несколько раз проходили мамы с колясками, поэтому естественным образом в беседе возникла тема демографии.

«Самой главной задачей остается демография. Количество коренного населения определяет перспективы любого региона и государства», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор рассказал о комплексе мер, направленных на поддержку семей с детьми, в то числе, о выплатах на погашение ипотеки при рождении первого, второго и третьего ребенка, а также о приобретении для многодетных семей автомобиля, строительстве детской поликлиники, школ, детских садов, благоустройстве общественных пространств.

«Мы ввели эти программы специально для того, чтобы семьи чувствовали заботу государства и знали, что являются уважаемой частью общества», – отметил Игорь Руденя.

Интервью завершилось разговором о газификации. Губернатор напомнил, что Тверская область одной из первых подписала соглашение с Газпромом о газоснабжении территорий на 2021-2025 годы.

«Это даст возможность развивать инвестиционную привлекательность, строить новое современное жилье, перейти на современную систему теплоснабжения. Это создаст новые экономические условия для того, чтобы мы могли динамично развиваться», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, пять лет назад, 2 марта 2016 года, Президент Владимир Путин назначил Игоря Руденю исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Осенью того же года, одержав победу на выборах, Игорь Руденя официально вступил в должность главы региона.