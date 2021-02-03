В Тверской области на поддержку муниципалитетов по программе газификации в 2021-2022 годах дополнительно направят свыше 202 млн рублей

В Тверской области более чем на 202 млн рублей на 2021-2022 годы из регионального бюджета увеличено финансирование на создание условий для надежного обеспечения природным газом жителей Верхневолжья. Соответствующие изменения в профильную госпрограмму приняты на заседании регионального Правительства, которое 2 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Средства предусмотрены на увеличениесофинансирования из бюджета региона на реализацию программ газификации в небольших муниципалитетах, что снизит их долю расходов, а для некоторых территорий сделает посильным финансирование участия в проекте.

Решение о введении такой поддержкибыло принято в Верхневолжье в ноябре 2020 года. По словам главы региона, районам с небольшой численностью населения непросто принимать участие в программе газификации. На заседании Игорь Руденя поручил ускорить подготовку необходимой документации для газификации населённых пунктов со стороны самих муниципалитетов.

«Мы сейчас должны синхронизироваться с Газпромом по срокам, и чтобы у нас у всех муниципалитетов была проектная документация по этому направлению. Темп берём высокий, параллельно надо делать все документы», - сказал Игорь Руденя.

Уровень софинансирования инвестиционных программ по направлению «Газовое хозяйство» увеличен с 80% до 97% для муниципальных образований с численностью населения от 8 до 10 тысяч человек. До 98% повысилась доля областного участия для районов, где проживают от 5 до 8 тысяч человек и до 99% для муниципальных образований с численностью менее 5 тысяч жителей.

Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона в 2021-2025 годах. В ее рамках до 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока региона.

Впервые газ придёт на юго-запад региона – в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке - в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Кроме того, работы по повышению уровня газоснабжения в рамках реализации программы будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. Это Тверь, Кашинский и Осташковский городские округа, Бологовский, Калязинский, Старицкий, Сонковский, Конаковский, Бежецкий, Калининский, Кесовогорский, Рамешковский районы. В частности, запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области