Игорь Руденя поручил обеспечить комфортное размещение подопечных Торопецкого психоневрологического интерната и оперативно приступить к ремонтным работам

Губернатор Игорь Руденя на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области 2 марта поставил задачу проверить, насколько комфортно устроены в Нелидовском психоневрологическом интернате подопечные учреждения в Торопце, где произошел пожар, а также оценить объем ремонта, необходимого для восстановления поврежденного корпуса, и в кратчайшие сроки провести все работы.

На место по поручению Губернатора направлена заместитель Председателя Правительства – Министр социальной защиты населения региона Валентина Новикова.

В настоящее время всех проживавших в пострадавшем от огня корпусе интерната перевозят и устраивают в нелидовское учреждение. Обеспечено горячее питание людей и плановое оказание необходимой медицинской помощи.

На совещании было особо отмечено, что оперативно эвакуировать пожилых людей из здания позволила новая, установленная в декабре 2020 года сигнализация, которая вовремя оповестила проживающих и персонал интерната о возгорании в корпусе.

Пресс-служба Правительства Тверской области