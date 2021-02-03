В Тверской области заявлены проекты по созданию новых городских пространств и центров деловой активности

Проекты ревитализации городских пространств и создание новых центров деловой активности в городах Верхневолжья рассмотрели 2 марта на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Эти проекты направлены на повышение качества жизни каждого жителя региона, развитие уже работающих и открытие новых компаний, создание рабочих мест. Для достижения этих целей уже запущен ряд проектов, которые призваны кардинально преобразить городскую среду и придать новую динамику долгосрочному развитию региона. Мы используем лучший отечественный и мировой опыт, который позволяет трансформировать исторические застройки и промзоны в новые общественные, деловые и культурные пространства, с учетом исторического наследия региона. Это должно стать стилем Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Одним из флагманских проектов Губернатор назвал реновацию исторического комплекса зданий «Морозовский городок» в Твери. Он поддержан государственной корпорацией ВЭБ.РФ. Горизонт его реализации – до 2030 года.

В планах – создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья. На площадке Морозовского городка предусмотрено благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление исторической застройки. Заявлено создание парка, фестивальной и спортивной площадок, конгресс-центра, гостиничного, ресторанного и других комплексов.

Для переселения жителей городка строят новые дома по улице Фрунзе. Работы на площадке уже ведутся. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2022 года.

Реновация «Морозовского городска» станет первым шагом к реализации еще одного знакового проекта – созданию зоны социально-деловой инфраструктуры «Тверь-Экспо»: выставочного и общественного пространства с ландшафтным парком, центрами городских активностей, жилым кварталом в Заволжском районе Твери. Новое общественное пространство планируется обустроить и на набережной реки Лазури – мультимедийный исторический парк «Россия – моя история».

В Твери также предусмотрено развитие IT-кластера на площадке предприятия «Элтор» и машиностроительного – его ключевыми участниками станут Тверской вагоностроительный завод, КСК, Центросвармаш, ПК «Транспортные системы». Так, в рамках кластера создается промтехнопарк КСК, в который планируется привлечь порядка 20 резидентов, создать около 3500 новых рабочих мест.

Развитие индустриальных площадок продолжится на базе промышленного парка «Боровлево-3» и особой экономической зоны промышленного типа «Эммаусс» в Калининском районе. Резиденты площадок смогут работать здесь на льготных условиях. Свои планы по базированию производств в «Боровлево-3» уже подтвердили 13 компаний.

Особое внимание уделено развитию малых городов Верхневолжья – Осташкову, Калязину, Бежецку, Торопцу, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В основе концепций общественных пространств территорий – раскрытие туристических возможностей.

Кроме того, подготовлен мастер-план развития исторической части Вышнего Волочка. В Торжке заявлена реализация проекта восстановления архитектурного ансамбля Путевого дворца при участии инвестиций банка БРИКС. В Ржеве продолжается формирование инфраструктуры у мемориала Советскому солдату, в том числе создание железнодорожной станции у комплекса.

В моногороде Кувшиново, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития, акцент сделан на привлечении инвесторов, трудоустройстве местного населения. В ближайшие 10 лет здесь предполагается создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь около 15 млрд рублей инвестиций.

Пресс-служба Правительства Тверской области