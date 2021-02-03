В столице Верхневолжья стартовала поисково-исследовательская экспедиция «История и тайны Отроч монастыря»

В Твери началась очередная поисково-исследовательская экспедиция «История Свят Отроч монастыря», которая проходит в рамках проекта «В поисках утерянных святынь и исторических мест Тверской области».

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты важным вкладом в сохранение исторического наследия Верхневолжья и всей России.

В ходе экспедиции будет проведено исследование архивных документов, связанных с историей создания монастыря и жизни его обитателей. Также исследователи постараются определить на местности места бывших строений монастыря.

Запланировано создание экскурсионного маршрута для туристов с проведением небольших исторических театрализованных реконструкций и музыкальных представлений о монастыре и его обитателях. Кроме того предполагается проведение исторической приключенческой игры (квеста) - «Тайны и загадки Отроч монастыря».

По мнению организаторов проекта, богатый своей историей Успенский собор и оставшаяся территория бывшего Свят Отроч монастыря смогут снова стать православным, историческим, культурным и соответственно туристическим центром притяжения Тверской области.

Каменная холодная одноглавая соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы – единственное здание, сохранившееся до наших дней от древнего Отроч монастыря в Твери. Основанный в середине XIII века Отроч монастырь был одним из крупнейших тверских монастырей, в нём велось тверское летописание, была написана «Повесть о Михаиле Тверском» и предположительно «Повесть о Тверском Отроч монастыре».

Монастырь был закрыт в ноябре 1918 года. В 1930-е годы все монастырские постройки, за исключением собора Успения Пресвятой Богородицы, сохранившегося по настоящее время, были уничтожены.

Пресс-служба Правительства Тверской области