Игорь Руденя поздравил жителей Нелидовского городского округа с 78-й годовщиной освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

2 марта отмечается 77 лет со дня освобождения нелидовского края от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием ветеранов и жителей городского округа поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Изгнав врага с нелидовской земли, наша армия, при поддержке партизан и подпольщиков, сделала еще один шаг к Великой Победе. Вернувшись к мирной жизни, жители мобилизовали все силы на восстановление малой Родины. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают дети, внуки и правнуки поколения победителей. Благодарим наших дорогих ветеранов за подвиг во имя Отечества, за мирное небо над нашей страной», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Нелидовский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками с октября 1941 года по март 1943 года. С первых дней вторжения врага на нелидовскую землю был создан партизанский отряд, который вёл активное сопротивление захватчикам. Партизаны наряду с бойцами 334-й стрелковой дивизии, сражались за освобождение районного центра.

На нелидовской земле погибло более 8500 советских воинов. В муниципальном образовании насчитывается около 30 воинских захоронений.

Пресс-служба Правительства Тверской области