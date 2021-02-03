Губернатор Игорь Руденя взял под контроль установление причин возгорания в Торопецком психоневрологическом интернате

Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара в Торопецком психоневрологическом интернате. Особое внимание глава региона поручил уделить созданию комфортных условий для проживающих в учреждении.

После того, как сработала сигнализация (новое оборудование было установлено в учреждении в декабре 2020 года), персонал незамедлительно приступил к эвакуации проживающих. На место оперативно прибыли спасатели ГУ МЧС России по Тверской области. Всего было эвакуировано 54 человека. Пожар был потушен в течение получаса, в 00:35 2 марта.

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, возгорание началось на первом этаже жилого корпуса №2 в 6-ой комнате. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Двоим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются. Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас проживающие размещены в других зданиях интерната.

Пресс-служба Правительства Тверской области