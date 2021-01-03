Светлана Козлова: «Коллективный иммунитет против ковида появится, если вакцинация будет массовой»

Депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова отметила, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции необходима, чтобы поставить заслон пандемии.

«Прививка от ковида – это наша ответственность за жизнь и здоровье родных, близких, коллег. Для этого сегодня созданы необходимые условия – есть вакцина, эффективность которой признана международными экспертами, в регионе открыта сеть прививочных кабинетов, работают выездные бригады врачей. Решение о том, делать прививку или нет, каждый принимает добровольно. Но надо помнить, что коллективный иммунитет против ковида появится, если вакцинация будет массовой», – отметила Светлана Козлова.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 49 410 человек – это 88,4% от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. За вчерашний день, 28 февраля, вакцинировались 320 человек. В федеральный регистр внесена информация о 44 626 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.