Студенты Торопецкого колледжа побывали на мебельной фабрике в рамках профориентационной экскурсии

Мебельная фабрика «Феликс» провела профориентационную экскурсию по производству для 30 первокурсников Торопецкого колледжа. Она была приурочена к декаднику знаний по общепрофессиональным дисциплинам и модулям.

Задачу сделать профессиональное образование практикоориентированным, улучшить взаимодействие между предприятиями и ВУЗами региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Ключевыми задачами на шестилетний период является развитие профессионального образования и подготовки кадров, ориентированных на потребности региональной экономики. Нам важно активизировать работу по профессиональной ориентации школьников, трудоустройству молодых специалистов, кадровому обеспечению предприятий и реализации инвестиционных проектов», – подчеркнул Игорь Руденя.

В экскурсии приняли участие студенты первых курсов по направлениям «Операционная деятельность в логистике» и «Повар, кондитер». Они осмотрели производственные участки, складской комплекс, административно-бытовой корпус и столовую.

«Было позитивно и увлекательно, понравилось даже самым скептически настроенным участникам нашей группы», – поделился студент Илья Баканов.

«Фабрика новая и современная, очень приятно было по ней ходить, узнавая, как производят мебель», – рассказала студентка Нармина Быстрова.

В ближайшее время запланирована еще одна экскурсия – для второкурсников колледжа.

«Такие мероприятия – это первое знакомство с будущей профессией. Они необходимы, потому что помогают сделать выбор, принять решение. Это хорошая возможность получить информацию о месте будущей работы из первых рук. Многие ею воспользовались и стали нашими сотрудниками», – отметил председатель Совета директоров компании «ФЕЛИКС» Илья Кондратьев.

Мебельная компания «Феликс» – производитель и поставщик офисной мебели. В состав холдинга входят две фабрики по выпуску продукции, современный складской комплекс, а также более 50 фирменных магазинов в регионах России и Республике Казахстан.

Пресс-служба Правительства Тверской области