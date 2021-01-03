Татьяна Арсеньева: «Многие волонтеры Тверского госуниверситета решили сделать прививку от ковида»

Директор Центра развития молодежных волонтерских программ Тверского государственного университета Татьяна Арсеньева считает, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции необходима, но делать прививку надо только после консультации с врачом.

«Поддерживаю все виды вакцинации, которые предлагает современная медицина. Многолетний опыт нашей страны показывает, что именно таким способом удается остановить распространение тяжелых заболеваний. Ситуация с COVID-19 – не исключение. Конечно, с пандемией надо бороться. Важно, чтобы каждый из нас это делал максимально ответственно и прислушиваясь к собственному здоровью. Обязательно перед прививкой надо уточнить у врача информацию о противопоказаниях, при необходимости сдать анализы, пройти другие виды обследований. И тогда эффективность массовой вакцинации будет еще выше», – считает Татьяна Арсеньева.

По ее словам, сейчас особенно важно убеждать людей сделать прививку, подробно информировать о том, какой эффект дает вакцинация для каждого человека и для общества в целом.

Татьяна Арсеньева отметила, что многие волонтеры Тверского госуниверситета приняли решение сделать прививку от ковида, так как понимают, что добровольческая деятельность связана с частым общением, широким кругом контактов, а прививка от коронавируса и обязательное использование средств индивидуальной защиты станут надежным барьером против инфекции.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 49 410 человек – это 88,4% от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. За вчерашний день, 28 февраля, вакцинировались 320 человек. В федеральный регистр внесена информация о 44 626 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.